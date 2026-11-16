Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
29.72CHF
-0.76CHF
-2.49 %
14:45:34
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16.11.2026 09:34:38
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe Qualität zum Discountpreis, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit Blick auf die Aktien des IT-Dienstleisters. Das Quartal stufte er als sehr gut ein./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.72 €
|
Abst. Kursziel*:
55.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.29%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle delivers double-digit growth in business volume and EBT, raises 2026 forecast again (EQS Group)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026 (EQS Group)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|11:46
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|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
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|13.11.26
|Bechtle Buy
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|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|29.60
|-2.89%
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|12:19
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|11:53
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