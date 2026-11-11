Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’119 -0.2%  SPI 21’284 -0.1%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’805 0.1%  Euro 0.9255 0.2%  EStoxx50 6’406 0.1%  Gold 3’894 0.5%  Bitcoin 57’984 -2.7%  Dollar 0.8374 0.3%  Öl 95.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Richemont21048333Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Richemont-Aktie: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
Matador-Aktie kräftig im Plus: Rekordzuflüsse im dritten Quartal
GLKB-Aktie stabil: Kanton bestätigt Mehrheitsbeteiligung und Staatsgarantie
Eurozone erzielt solides Wachstum – Deutschland bleibt zurück
HUGO BOSS-Aktie gibt nach: Modekonzern verliert CEO Daniel Grieder zum Jahresende
Suche...

Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

31.34
CHF
0.32
CHF
1.03 %
11:24:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 09:01:06

Bechtle Neutral

Bechtle
31.54 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.36 € 		Abst. Kursziel*:
10.59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.37%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:01 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Bechtle Buy Warburg Research
06.11.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen