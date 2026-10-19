Bechtle 32.46 CHF -0.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 13. November sollten eine weiter solide Umsatzdynamik belegen, schrieb Joseph George am Montag. Für das Schlussquartal lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber höher./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.