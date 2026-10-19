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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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19.10.2026
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20.10.2026 07:46:26

Bechtle Neutral

Bechtle
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 13. November sollten eine weiter solide Umsatzdynamik belegen, schrieb Joseph George am Montag. Für das Schlussquartal lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber höher./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.86 € 		Abst. Kursziel*:
9.01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.08%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
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07:46 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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