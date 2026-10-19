Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
31.76CHF
0.00CHF
0.00 %
19.10.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.10.2026 07:46:26
Bechtle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 13. November sollten eine weiter solide Umsatzdynamik belegen, schrieb Joseph George am Montag. Für das Schlussquartal lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber höher./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.86 €
|
Abst. Kursziel*:
9.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.08%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
14.10.26
|TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
06.10.26
|secunet-Aktie mit Kurssprung: Neue Allianz mit Bechtle für IT-Sicherheit (Dow Jones)
Analysen zu Bechtle AG
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|31.76
|0.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:06
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|07:52
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|07:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Bechtle Neutral
|07:40
|
RBC Capital Markets
Swiss Re Underperform
|07:33
|
RBC Capital Markets
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|07:32
|
RBC Capital Markets
Hannover Rück Sector Perform
|07:28
|
Goldman Sachs Group Inc.
TAG Immobilien Buy