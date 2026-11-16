Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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16.11.2026 11:46:42
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Bechtle von 47 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die öffentliche Hand habe für ein starkes drittes Quartal gesorgt und die Dynamik halte an, schrieb Yannik Siering am Montag. Er passte seine Bewertungsparamater aber etwas nach unten an - unter anderem wegen höherer Kapitalkosten./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.46 €
|
Abst. Kursziel*:
35.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.56%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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