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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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13.11.2026 14:22:42

Bechtle Buy

Bechtle
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es klare Erholungssignale, schrieb Martin Comtesse am Freitag nach dem endgültigen Quartalsbericht samt erhöhten Zielen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
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Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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13:14 Bechtle Kaufen DZ BANK
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06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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