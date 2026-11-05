Bechtle 32.11 CHF 3.44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Angesichts des optimistischeren Jahresausblicks des IT-Dienstleisters dürften die Markterwartungen steigen, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.