Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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05.11.2026 12:12:54
Bechtle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Angesichts des optimistischeren Jahresausblicks des IT-Dienstleisters dürften die Markterwartungen steigen, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.30 €
|
Abst. Kursziel*:
10.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.39%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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