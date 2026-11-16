Bechtle 29.79 CHF -4.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Joseph George hob am Freitagabend seine Schätzungen nach dem guten dritten Quartal etwas an./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.