Für Volkswagen beginnt am Dienstag eine wichtige Woche: Während der Autobauer und die IG Metall in Emden in die Verhandlungen über den Haustarifvertrag starten, beginnt am Landgericht Braunschweig der fünfte Betrugsprozess zur Dieselaffäre. Es ist zugleich der Auftakt für das letzte grössere Strafverfahren zu dem Komplex in Braunschweig.

Die Tarifgespräche sollen gegen Mittag im ostfriesischen Emden beginnen. Zuvor hat die Gewerkschaft zu einer Demonstration samt Kundgebung aufgerufen, bei der unter anderem IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger sowie VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo sprechen sollen. Europas grösster Autobauer hat in seiner Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will in der Tarifrunde Einsparungen durchsetzen. Dazu gehören neben Nullrunden und dem Wegfall von Zulagen auch eine Aufweichung der 35-Stunden-Woche. Zudem steht der Abbau von weiteren 12.000 Arbeitsplätzen in Deutschland im Raum. Die IG Metall will dies verhindern und fordert fünf Prozent mehr Geld für die rund 120.000 Beschäftigten. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich.

Diesel-Prozess gegen sieben ehemalige VW-Mitarbeiter

Parallel dazu müssen sich sieben ehemalige VW-Führungskräfte und Mitarbeiter vor dem Landgericht Braunschweig wegen der Abgasmanipulationen verantworten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, trotz Kenntnis von der illegalen Abschalteinrichtung pflichtwidrig die weitere Herstellung und Vermarktung der betroffenen Fahrzeuge nicht unterbunden zu haben. Nach Angaben des Gerichts geht es um mehr als neun Millionen Fahrzeuge. Für den Prozess sind mehr als 150 Verhandlungstermine bis Dezember 2028 angesetzt.

Bereits 2025 hatte das Gericht nach fast vier Jahren Prozess vier frühere VW-Führungskräfte wegen Betrugs schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte sollen mehrjährige Haftstrafen antreten, zwei weitere Ex-Mitarbeiter erhielten Bewährungsstrafen. Gegen das nicht rechtskräftige Urteil wurde Revision eingelegt. Nach dem Auftakt des neuen Verfahrens am Dienstag werden in Braunschweig vier Prozesse zur Dieselaffäre parallel verhandelt.

Haustarifvertrag gilt an neun VW-Standorten

Volkswagen verfügt über einen eigenen Haustarifvertrag und ist nicht in den Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie eingebunden. Er gilt laut IG Metall an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau.

EMDEN/BRAUNSCHWEIG (awp international)