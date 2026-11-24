|Präsenzausbau
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24.11.2026 07:21:00
Barry Callebaut baut dritte Schokoladenfabrik in Indonesien – Aktie im Fokus
Barry Callebaut baut seine Präsenz in Indonesien weiter aus und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach Kakaoverarbeitung in Asien.
Das neue Werk in Karawang auf West-Java ergänze die bestehenden Schokoladenfabriken in Gresik und Rancaekek-Sumedang sowie die Kakaoverarbeitungsfabrik in Bandung, teilte der Schokoladenproduzent am Dienstag in einem Communiqué mit. Die kommerzielle Produktion solle im März 2029 anlaufen.
Investitionen in Indonesien steigen auf über 150 Millionen US-Dollar
Hintergrund für das neue Werk sei die zunehmende Kakaoverarbeitung in Asien, wo die Vermahlungen im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent gestiegen seien. Der Anstieg deute auf eine belebte Verarbeitungstätigkeit in der Region hin.
"Bei unseren kontinuierlichen Investitionen geht es darum, nah an unseren Kunden zu bleiben und die Kapazitäten aufzubauen, um gemeinsam mit ihnen zu wachsen", erklärte der Leiter der Region Asien-Pazifik, Vamsi Mohan Thati. Durch das neue Werk auf der grünen Wiese steigen die Investitionen von Barry Callebaut in Indonesien in den letzten 15 Jahren auf über 150 Millionen US-Dollar, wie es weiter hiess.
Zürich (awp)
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