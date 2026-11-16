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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

30.12
CHF
-0.36
CHF
-1.18 %
10:37:06
SWX
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16.11.2026 09:38:25

Bechtle Buy

Bechtle
30.41 CHF -2.51%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Wolf bestätigte am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Kaufempfehlung. Die Preise sorgten für Wachstum./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.18 € 		Abst. Kursziel*:
27.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.24%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
13.11.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 30.12 -1.18% Bechtle AG