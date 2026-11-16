Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
30.12CHF
-0.36CHF
-1.18 %
10:37:06
SWX
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16.11.2026 09:38:25
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Wolf bestätigte am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Kaufempfehlung. Die Preise sorgten für Wachstum./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.18 €
|
Abst. Kursziel*:
27.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.24%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle delivers double-digit growth in business volume and EBT, raises 2026 forecast again (EQS Group)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026 (EQS Group)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|30.12
|-1.18%
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