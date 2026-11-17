TecDAX 1548840 / DE0007203275
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17.11.2026 09:28:13
Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels
Der TecDAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.71 Prozent schwächer bei 4’039.14 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 582.743 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.331 Prozent auf 4’054.56 Punkte an der Kurstafel, nach 4’068.02 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4’039.03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’054.56 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’015.21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’093.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der TecDAX bei 3’476.71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.45 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 0.18 Prozent auf 111.80 EUR), United Internet (+ 0.16 Prozent auf 25.06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.15 Prozent auf 27.04 EUR), freenet (+ 0.08 Prozent auf 24.52 EUR) und Bechtle (+ 0.06 Prozent auf 32.34 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen OHB SE (-2.51 Prozent auf 170.80 EUR), Nordex (-2.13 Prozent auf 39.54 EUR), Ottobock (-2.04 Prozent auf 38.45 EUR), SMA Solar (-1.97 Prozent auf 46.72 EUR) und ATOSS Software (-1.83 Prozent auf 86.00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 323’895 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 240.984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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