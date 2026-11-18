Am 18.11.2021 wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63.80 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 156.740 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (32.26 EUR), wäre die Investition nun 5’056.43 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 49.44 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4.07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Bechtle-Aktie bei 30.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch