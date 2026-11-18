|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bechtle-Investment
|
18.11.2026 10:02:06
TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Bechtle eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 18.11.2021 wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63.80 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 156.740 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (32.26 EUR), wäre die Investition nun 5’056.43 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 49.44 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4.07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Bechtle-Aktie bei 30.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bechtle AG
|
18.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.