|Beteiligung aufgestockt
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24.11.2026 07:19:00
Holcim-Aktie im Fokus: Anteil an Cementos Pacasmayo auf 93,65 Prozent erhöht
Holcim treibt seine Expansion in Lateinamerika voran und hat ein weiteres Kapitel der Übernahme von Cementos Pacasmayo abgeschlossen.
Im Rahmen des Angebots wurden 184,96 Millionen Aktien angedient. Der Gesamtwert der Transaktion belief sich auf 401,6 Millionen Franken.
Holcim baut Präsenz in Lateinamerika aus
Holcim hatte bereits im März 2026 eine Beteiligung von 50,01 Prozent an Cementos Pacasmayo übernommen. Mit dem Zukauf will der Baustoffkonzern sein Wachstum in Lateinamerika beschleunigen.
Cementos Pacasmayo verfügt laut Holcim über ein ergänzendes Portfolio an Baustoffen und Baulösungen in Peru.
Zug (awp) -
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