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24.11.2026 07:11:00
E-Autos in Europa gefragt: BYD- und Tesla-Zulassungen legen kräftig zu
Hohe Spritpreise verändern die Nachfrage auf dem europäischen Automarkt und sorgen für deutliche Verschiebungen bei den Antriebsarten.
EU-Automarkt wächst auch im Oktober
Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im Oktober weiter zu, und zwar um 2,6 Prozent auf 939.447 Fahrzeuge. Für den Zeitraum Januar bis Ende Oktober ergibt sich damit ein Anstieg um 5,4 Prozent auf knapp 9,46 Millionen Fahrzeuge.
BYD und Tesla mit kräftigem Zulassungsplus
Während die Zulassungszahl der Marken des Marktführers Volkswagen inklusive der Porsche-Autos von Januar bis Ende Oktober mit 2,47 Millionen einen Tick sank, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um gut 150 Prozent auf 237.137 Stück nach oben.
Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 198.349 Autos fast 70 Prozent mehr. Für den BMW-Konzern inklusive Mini ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent auf 656.009 Fahrzeuge und für Mercedes-Benz ein Anstieg von 3,0 Prozent auf 474.327 Pkw.
BRÜSSEL (awp international)
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