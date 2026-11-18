Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.66 Prozent aufwärts auf 4’016.41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 583.181 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.057 Prozent stärker bei 3’992.33 Punkten, nach 3’990.04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 4’019.80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’992.09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1.58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der TecDAX bei 4’015.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’051.96 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 3’416.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.82 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4.28 Prozent auf 54.80 EUR), AIXTRON SE (+ 2.39 Prozent auf 32.07 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.74 Prozent auf 48.02 EUR), United Internet (+ 1.72 Prozent auf 24.84 EUR) und IONOS (+ 1.48 Prozent auf 35.58 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nordex (-0.87 Prozent auf 38.84 EUR), SMA Solar (-0.68 Prozent auf 46.50 EUR), Elmos Semiconductor (-0.55 Prozent auf 107.60 EUR), EVOTEC SE (-0.51 Prozent auf 2.74 EUR) und Bechtle (-0.43 Prozent auf 32.12 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 285’072 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 240.927 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch