TecDAX 1548840 / DE0007203275
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16.11.2026 17:58:15
Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich
Der TecDAX bewegte sich schlussendlich kaum.
Der TecDAX beendete den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 4’070.39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 582.464 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.126 Prozent fester bei 4’081.04 Punkten in den Montagshandel, nach 4’075.90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’088.18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’056.80 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 4’015.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’105.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’534.64 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 5.30 Prozent auf 47.66 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.50 Prozent auf 27.00 EUR), PVA TePla (+ 1.02 Prozent auf 25.80 EUR), Nemetschek SE (+ 0.94 Prozent auf 64.20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0.85 Prozent auf 15.47 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Bechtle (-4.55 Prozent auf 32.32 EUR), AIXTRON SE (-2.83 Prozent auf 31.23 EUR), Siltronic (-2.09 Prozent auf 53.85 EUR), Ottobock (-2.00 Prozent auf 39.25 EUR) und Nordex (-1.94 Prozent auf 40.40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’650’119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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