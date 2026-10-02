Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041
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02.10.2026 13:18:00
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
Im S&P 500 steht ein Wechsel an, der für eine Aktie einen wichtigen Schritt bedeutet. Auslöser ist eine milliardenschwere Übernahme mit Folgen für den US-Aktienmarkt.
Die Twilio-Aktie zieht vorbörslich an der NYSE 1,80 Prozent auf 306,71 US-Dollar an, die Aktie von Warner Bros tendiert unverändert.
DOW JONES
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Analysen zu Warner Bros. Discovery
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