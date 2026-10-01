Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’581 -0.3%  SPI 19’295 -0.2%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’975 0.1%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 6’186 0.2%  Gold 4’185 0.2%  Bitcoin 71’272 1.1%  Dollar 0.8291 -0.3%  Öl 101.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie im Blick
Novartis-Aktie: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
Suche...

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

23.73
CHF
-0.65
CHF
-2.67 %
09:21:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 07:41:30

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
23.72 CHF -2.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal sieht der Analyst Akash Gupta mehr Chancen als Risiken, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 11. November schrieb. Er änderte grundsätzlich nichts an seiner Gesamtjahresprognose für die Dänen, sieht das Geschäftsjahr aber spätlastiger./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
189.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten