NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal sieht der Analyst Akash Gupta mehr Chancen als Risiken, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 11. November schrieb. Er änderte grundsätzlich nichts an seiner Gesamtjahresprognose für die Dänen, sieht das Geschäftsjahr aber spätlastiger./rob/ag/jha/;