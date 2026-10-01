Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal sieht der Analyst Akash Gupta mehr Chancen als Risiken, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 11. November schrieb. Er änderte grundsätzlich nichts an seiner Gesamtjahresprognose für die Dänen, sieht das Geschäftsjahr aber spätlastiger./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
189.70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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