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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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02.10.2026 07:47:13

Pfizer Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 27 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten von Tilrekimig gegen Atopische Dermatitis seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Michael Yee am Donnerstag. Das Mittel erscheine vielversprechend und gut verträglich./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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