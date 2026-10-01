Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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02.10.2026 07:47:13
Pfizer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 27 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten von Tilrekimig gegen Atopische Dermatitis seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Michael Yee am Donnerstag. Das Mittel erscheine vielversprechend und gut verträglich./rob/ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 27.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 28.12
|
Abst. Kursziel*:
-3.98%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 28.12
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.98%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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