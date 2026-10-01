Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner stockte seine Ergebnisprognosen bis 2028 für die Eschborner am Donnerstag minimal auf und reagierte damit auf gestiegene Zinserwartungen. Das dritte Quartal sei für die Deutsche Börse und Euronext stark ausgefallen. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen, favorisiert aber insgesamt den französischen Börsenbetreiber./ag/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
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Unternehmen:
Deutsche Börse AG
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
265.00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
286.50 €
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Abst. Kursziel*:
-7.50%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
286.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.50%
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Analyst Name::
Michael Werner
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KGV*:
-