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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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12.08.2026
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13.08.2026 07:06:49

Bechtle Buy

Bechtle
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 34,50 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen rekordhohen Auftragsbestand veröffentlicht, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Der Umsatz werde von größeren Unternehmen und von der öffentlichen Hand angetrieben. Die Nachfrage seitens kleiner und mittlerer Unternehmen sei hingegen gedämpft./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.52 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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07:06 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Bechtle Buy UBS AG
12.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
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