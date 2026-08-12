Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 34,50 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen rekordhohen Auftragsbestand veröffentlicht, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Der Umsatz werde von größeren Unternehmen und von der öffentlichen Hand angetrieben. Die Nachfrage seitens kleiner und mittlerer Unternehmen sei hingegen gedämpft./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.52 €
|
Abst. Kursziel*:
12.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.87%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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