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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

33.02
CHF
0.26
CHF
0.79 %
14:57:55
SWX
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12.08.2026 11:41:05

Bechtle Buy

Bechtle
33.18 CHF -1.11%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Geschäftszahlen des IT-Dienstleisters hätten angesichts bereits veröffentlichter vorläufiger Zahlen nicht überrascht, schrieb Christopher Tong in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei der Quartalsbericht zuversichtlich ausgefallen./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.46 € 		Abst. Kursziel*:
18.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.24%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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