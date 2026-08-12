Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Geschäftszahlen des IT-Dienstleisters hätten angesichts bereits veröffentlichter vorläufiger Zahlen nicht überrascht, schrieb Christopher Tong in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei der Quartalsbericht zuversichtlich ausgefallen./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.46 €
|
Abst. Kursziel*:
18.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.24%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle beschleunigt Wachstum im Q2 und erhöht Prognose für 2026 (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle accelerates growth in Q2 and upgrades its 2026 forecast (EQS Group)
|
11.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|11:41
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:04
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:04
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:04
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33.16
|1.22%
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