Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das auf dem deutschen Markt erzielte Umsatzwachstum reflektiere klar beschleunigte Investitionen in IT-Hardware und Dienstleistungen im Vergleich zum ersten Jahresviertel, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei bemerkenswert angesichts des Umsatzrückgangs beim Konkurrenten Cancom./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.50 €
|
Abst. Kursziel*:
26.76%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
35.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.90%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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