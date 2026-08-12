TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

Am 12.08.2025 wurden Bechtle-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.58 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.592 Bechtle-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 36.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.31 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 6.69 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4.61 Mrd. Euro. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Bechtle-Aktie lag beim Börsengang bei 30.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch