AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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02.11.2026 14:40:14
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
150.07 CHF -2.05%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 17000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Montag an den Zwischenbericht des Pharmakonzerns an. 2027 werde hinsichtlich der Resultate weit fortgeschrittener Studien sehr aktiv./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
170.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
164.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
137.96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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