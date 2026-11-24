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24.11.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 138,36 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 138,36 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'486 Punkten tendiert. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 138,80 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,16 GBP. Zuletzt wechselten via London 446'365 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 13,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP ab. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 21,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. Am 30.10.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.06 Mrd. GBP im Vergleich zu 11.26 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,26 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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