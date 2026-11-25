|US-Konjunktur überrascht
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25.11.2026 14:43:00
Konjunktur in den USA besser als gedacht: Das steckt hinter der Aufwärtsrevision beim Bruttoinlandsprodukt
Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 viel stärker gewachsen als zunächst berichtet.
Der von der US-Notenbank als Inflationsmass favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,1 (vorläufig: 2,1) Prozent.
Der BIP-Deflator betrug 1,9 (vorläufig: 2,3) Prozent. Volkswirte hatten ein Plus von 2,3 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.
DJG/DJN/apo/hab
Dow Jones Newswires
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