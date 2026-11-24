COSMO beteiligt sich an Entwickler von KI-gestützter Operationssoftware

COSMO hat eine Minderheitsbeteiligung von 23 Prozent am französischen Medizintechnik-Startup Scialytics erworben. Das Unternehmen entwickelt eine Software, die Videoaufnahmen aus minimal-invasiven Operationen in Echtzeit analysiert, um Chirurgenteams bei Sicherheitsschritten zu unterstützen, wie das Pharmaunternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb. Finanzielle Details der Investition wurden nicht bekanntgegeben.

Scialytics ist ein Ableger des Universitätsinstituts IHU Strasbourg und wurde im September 2025 gegründet. Die erste Anwendung der Software richtet sich an die laparoskopische Gallenblasenentfernung, einen der häufigsten chirurgischen Eingriffe. In den USA wird dieser Eingriff zwischen 750'000 und 1 Million Mal pro Jahr durchgeführt.

Die Software soll Chirurgenteams dabei helfen, einen wichtigen Sicherheitsschritt namens "Critical View of Safety" konsequenter anzuwenden. Dabei wird die Anatomie vor dem Durchtrennen von Strukturen klar identifiziert, um Verletzungen des Gallengangs zu vermeiden. Videobasierte Studien zeigen, dass dieser Schritt derzeit nur in rund 10 Prozent der Eingriffe vollständig durchgeführt wird.

Software noch nicht für klinischen Einsatz zugelassen

Die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung und ist nicht für den klinischen Einsatz zugelassen. IHU Strasbourg hat bereits eine erste Studie am Menschen mit einem Prototyp abgeschlossen, deren Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden sollen. Scialytics plant, eine Zulassung in Europa und den USA zu beantragen.

Dublin (awp)