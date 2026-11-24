|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Einstieg
|
24.11.2026 07:43:00
COSMO beteiligt sich an französischem Medizintechnik-Startup – Aktie im Fokus
COSMO steigt bei einem französischen Medizintechnik-Startup ein, das eine Software zur Unterstützung von Chirurgenteams entwickelt.
COSMO beteiligt sich an Entwickler von KI-gestützter Operationssoftware
Scialytics ist ein Ableger des Universitätsinstituts IHU Strasbourg und wurde im September 2025 gegründet. Die erste Anwendung der Software richtet sich an die laparoskopische Gallenblasenentfernung, einen der häufigsten chirurgischen Eingriffe. In den USA wird dieser Eingriff zwischen 750'000 und 1 Million Mal pro Jahr durchgeführt.
Die Software soll Chirurgenteams dabei helfen, einen wichtigen Sicherheitsschritt namens "Critical View of Safety" konsequenter anzuwenden. Dabei wird die Anatomie vor dem Durchtrennen von Strukturen klar identifiziert, um Verletzungen des Gallengangs zu vermeiden. Videobasierte Studien zeigen, dass dieser Schritt derzeit nur in rund 10 Prozent der Eingriffe vollständig durchgeführt wird.
Software noch nicht für klinischen Einsatz zugelassen
Die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung und ist nicht für den klinischen Einsatz zugelassen. IHU Strasbourg hat bereits eine erste Studie am Menschen mit einem Prototyp abgeschlossen, deren Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden sollen. Scialytics plant, eine Zulassung in Europa und den USA zu beantragen.
Dublin (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
|
19.11.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Aufschläge in Zürich: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Comeback von Jensen Huang bei NVIDIA: Kursrally beim SMI wohl schon wieder vorbei -- DAX knapp im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Japan weit im Plus
Am heimischen Aktienmarkt prägt vorbörslich Zurückhaltng das Geschehen. Der DAX könnte unterdessen leichte Startgewinne einfahren. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.