Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 120 auf 128 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Schweizer Rückversicherer dürfte am 4. Dezember für 2027 ein Nettoergebnisziel von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar ausgeben, schrieb Ben Cohen am Montag in seinem Ausblick. Dieses läge damit mindestens auf Höhe der Vorgabe für das laufende Jahr. Ein besserer Einblick in die künftigen Gewinntreiber dürfte bei dem Termin wichtiger sein als die genaue Höhe des Aktienrückkaufprogramms. Cohen erinnerte daran, dass er nach den Quartalszahlen seine Ergebnisprognosen (EPS) angehoben habe. Hier habe die deutsche Konkurrenz aber bessere Aussichten, weshalb Swiss Re zu hoch bewertet sei./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
128.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
150.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14.92%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
151.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.65%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
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