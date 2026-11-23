Um 16:28 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 134,90 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'453 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 135,38 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,38 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 418'299 Aktien.

Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 14,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 18,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 30.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,22 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12.06 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.26 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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