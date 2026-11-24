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24.11.2026 07:51:00
Vaudoise macht Übernahme von Procimmo endgültig – Aktie wird dekotiert
Die Vaudoise bringt die Übernahme der Immobilien-Investmentgruppe Procimmo zum Abschluss. Für die verbliebenen Minderheitsaktionäre stehen nun der letzte Handelstag und die Auszahlung der Abfindung fest.
Procimmo-Aktien werden am 1. Dezember dekotiert
Gemäss dem Dekotierungsentscheid der BX Swiss ist der letzte Handelstag der Procimmo-Namenaktien der Tag der Eintragung, also der 1. Dezember 2026, wie es weiter heisst. Die Auszahlung der Abfindung von 9,50 Franken pro Namenaktie sei für den 7. Dezember 2026 vorgesehen.
Der Versicherer Vaudoise hatte im März 2026 eine Mehrheitsbeteiligung von gut 92 Prozent an der Procimmo Group übernommen. Er hatte bereits damals angekündigt, dass er das gesamte Aktienkapital übernehmen wolle und dass er eine Fusion mit Abfindung für die Minderheitsaktionäre anstrebe.
Lausanne/Zug (awp)
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