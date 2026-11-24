Procimmo-Aktien werden am 1. Dezember dekotiert

Die Übernahme der Immobilien-Investmentgruppe Procimmo durch die Vaudoise ist unter Dach und Fach. Die letzten Bedingungen für den Vollzug, insbesondere die Einholung von Steuervorbescheiden, seien nun erfüllt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Somit könne die Fusion nun am 1. Dezember im Handelsregister eingetragen werden, womit sie rechtswirksam werde.

Gemäss dem Dekotierungsentscheid der BX Swiss ist der letzte Handelstag der Procimmo-Namenaktien der Tag der Eintragung, also der 1. Dezember 2026, wie es weiter heisst. Die Auszahlung der Abfindung von 9,50 Franken pro Namenaktie sei für den 7. Dezember 2026 vorgesehen.

Der Versicherer Vaudoise hatte im März 2026 eine Mehrheitsbeteiligung von gut 92 Prozent an der Procimmo Group übernommen. Er hatte bereits damals angekündigt, dass er das gesamte Aktienkapital übernehmen wolle und dass er eine Fusion mit Abfindung für die Minderheitsaktionäre anstrebe.

Lausanne/Zug (awp)