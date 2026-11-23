Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 134,40 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'403 Punkten steht. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 134,70 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 133,38 GBP. Bisher wurden via London 152'520 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 14,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 15,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. Am 30.10.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 GBP je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 7,07 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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