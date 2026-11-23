Heute vor 3 Jahren wurde die AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AstraZeneca-Anteile bei 101.74 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in AstraZeneca-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.829 AstraZeneca-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’318.26 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 20.11.2026 auf 134.12 GBP belief. Aus 1’000 GBP wurden somit 1’318.26 GBP, was einer positiven Performance von 31.83 Prozent entspricht.

AstraZeneca erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 207.66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch