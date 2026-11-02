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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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02.11.2026 14:47:23

AstraZeneca Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 15200 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei solide gewesen und habe die Erwartungen vor allem ergebnisseitig deutlich übertroffen, schrieb Colin White in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein Kernbestandteil für ein Portfolio, das auf mittelfristiges Wachstum und Innovation ausgerichtet sei, betonte der Analyst./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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