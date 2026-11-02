AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 15200 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei solide gewesen und habe die Erwartungen vor allem ergebnisseitig deutlich übertroffen, schrieb Colin White in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein Kernbestandteil für ein Portfolio, das auf mittelfristiges Wachstum und Innovation ausgerichtet sei, betonte der Analyst./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
164.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
137.58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin White
|
KGV*:
-
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