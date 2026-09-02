Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’395 -0.8%  Bitcoin 64’552 -1.0%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 97.4 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Goldpreis startet mit negativen Vorzeichen in die Woche
AEVIS VOCTORIA-Aktie: Tochter Swiss Medical Network mit mehr Umsatz und höherer Profitabilität
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

135.30
CHF
0.15
CHF
0.11 %
09:00:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 06:44:13

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
135.30 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die US-Zulassung für Etcamah sei wohl eine der bedeutendsten im Bereich Brustkrebs der letzten Zeit, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar. Dies liege aber weniger am Medikament selbst als an der Bestätigung seines Behandlungsansatzes. Leuchten hob positiv hervor, dass sich die FDA damit gegen die ablehnende Haltung ihres Beratergremiums entschieden habe./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
139.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:09 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
01.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen