AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die US-Zulassung für Etcamah sei wohl eine der bedeutendsten im Bereich Brustkrebs der letzten Zeit, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar. Dies liege aber weniger am Medikament selbst als an der Bestätigung seines Behandlungsansatzes. Leuchten hob positiv hervor, dass sich die FDA damit gegen die ablehnende Haltung ihres Beratergremiums entschieden habe./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
120.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
04.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
04.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
03.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
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|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AstraZeneca Sell
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|02.09.26
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|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
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|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|135.15
|2.53%
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|07:46
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