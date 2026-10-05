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Index-Bewegung 05.10.2026 12:26:13

STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag

STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 wagt sich am ersten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

BP
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Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.18 Prozent auf 5’308.10 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.457 Prozent auf 5’322.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’298.36 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5’332.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’296.81 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’431.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 5’479.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’758.13 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.08 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 1.56 Prozent auf 82.16 GBP), Novartis (+ 1.08 Prozent auf 117.60 CHF), Roche (+ 0.95 Prozent auf 349.00 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.95 Prozent auf 36.31 GBP) und SAP SE (+ 0.92 Prozent auf 185.62 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1.23 Prozent auf 272.70 EUR), Siemens Energy (-1.18 Prozent auf 143.70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.12 Prozent auf 80.98 CHF), Enel (-0.67 Prozent auf 8.75 EUR) und Airbus SE (-0.29 Prozent auf 188.82 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4’837’222 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 637.096 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6.32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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