Schwacher Handel: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Am Montag gibt der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.29 Prozent auf 6’220.12 Punkte nach. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.345 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’254.32 Zählern und damit 0.254 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’238.50 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’210.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’262.65 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’392.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’412.68 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 5’651.71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.32 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1.24 Prozent auf 24.45 EUR), SAP SE (+ 0.92 Prozent auf 185.62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.91 Prozent auf 40.09 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.87 Prozent auf 26.79 EUR) und Rheinmetall (+ 0.83 Prozent auf 964.80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-1.23 Prozent auf 272.70 EUR), Siemens Energy (-1.18 Prozent auf 143.70 EUR), Infineon (-1.16 Prozent auf 63.89 EUR), adidas (-1.11 Prozent auf 142.45 EUR) und Enel (-0.67 Prozent auf 8.75 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1’226’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 637.096 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch