Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.13 Prozent im Plus bei 6’246.72 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.345 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.254 Prozent auf 6’254.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’238.50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6’262.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’242.31 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 6’392.93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’412.68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 5’651.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1.26 Prozent auf 186.24 EUR), BASF (+ 0.69 Prozent auf 50.27 EUR), Rheinmetall (+ 0.65 Prozent auf 963.10 EUR), Deutsche Börse (+ 0.56 Prozent auf 288.90 EUR) und Allianz (+ 0.46 Prozent auf 418.10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil adidas (-0.62 Prozent auf 143.15 EUR), Eni (-0.50 Prozent auf 24.03 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.43 Prozent auf 39.56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.35 Prozent auf 56.52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.28 Prozent auf 507.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 229’284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 637.096 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.76 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch