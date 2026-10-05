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Index-Performance im Blick 05.10.2026 15:58:10

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Euro STOXX 50-Handel aktuell.

Infineon
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Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.10 Prozent leichter bei 6’232.03 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.345 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.254 Prozent höher bei 6’254.32 Punkten, nach 6’238.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6’210.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’262.65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’392.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’412.68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’651.71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.52 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2.31 Prozent auf 188.16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.12 Prozent auf 40.17 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.87 Prozent auf 26.79 EUR), Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 965.10 EUR) und Eni (+ 0.85 Prozent auf 24.35 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1.65 Prozent auf 44.20 EUR), adidas (-1.18 Prozent auf 142.35 EUR), Infineon (-1.18 Prozent auf 63.88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.06 Prozent auf 56.12 EUR) und BASF (-0.59 Prozent auf 49.63 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1’971’685 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 637.096 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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