Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
05.10.2026 17:58:12
Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter
So performte der Euro STOXX 50 am Montag zum Handelsschluss.
Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 6’236.62 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.345 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.254 Prozent stärker bei 6’254.32 Punkten, nach 6’238.50 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’262.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’210.12 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 6’392.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’412.68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 5’651.71 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.60 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.43 Prozent auf 980.20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.31 Prozent auf 6.43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.20 Prozent auf 40.20 EUR), Eni (+ 1.16 Prozent auf 24.43 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.10 Prozent auf 31.28 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-2.18 Prozent auf 43.96 EUR), Infineon (-1.81 Prozent auf 63.47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.41 Prozent auf 55.92 EUR), adidas (-1.21 Prozent auf 142.30 EUR) und Enel (-0.70 Prozent auf 8.74 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5’233’914 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 637.096 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.76 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
17:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert mittags (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Auch Tamoil: Energiekonzerne deckeln Kraftstoffpreise in Italien (AWP)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’242.14
|0.06%
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.