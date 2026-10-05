Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 6’236.62 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.345 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.254 Prozent stärker bei 6’254.32 Punkten, nach 6’238.50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’262.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’210.12 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 6’392.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’412.68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 5’651.71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.60 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.43 Prozent auf 980.20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.31 Prozent auf 6.43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.20 Prozent auf 40.20 EUR), Eni (+ 1.16 Prozent auf 24.43 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.10 Prozent auf 31.28 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-2.18 Prozent auf 43.96 EUR), Infineon (-1.81 Prozent auf 63.47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.41 Prozent auf 55.92 EUR), adidas (-1.21 Prozent auf 142.30 EUR) und Enel (-0.70 Prozent auf 8.74 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5’233’914 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 637.096 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch