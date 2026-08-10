CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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10.08.2026 15:32:00
Ausblick: CoreWeave verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CoreWeave veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.
CoreWeave wird am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.
Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,215 USD. Dies würde einen Verlust von 92,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem CoreWeave -0,630 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 32 Analysten einen Zuwachs von 110,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,55 Milliarden USD gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,958 USD, gegenüber -2,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten im Durchschnitt 12,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,13 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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