UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie etwas fester

Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) hat am Dienstag noch keine Entscheide gefällt, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten.

Eine für den frühen Nachmittag anberaumte Medienkonferenz wurde abgesagt. Dafür soll am Abend um etwa 17 Uhr eine Medienmitteilung zum Stand der Beratungen verschickt werden. Die Beratungen sollen laut den Angaben am 31. August weitergehen.

Im Vorfeld war erwartet worden, dass die Kommission eine Abschwächung der vom Bundesrat vorgeschlagenen Verschärfungen bezüglich der Eigenmittelunterlegung der Auslandstöchter vorschlagen wird. Die Grossbank UBS wehrt sich bekanntlich gegen eine strengere Regulierung, da sie eine Schwächung ihrer Wettbewerbsfähigkeit befürchtet.

Die UBS-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,16 Prozent auf 43,90 CHF.

AWP