Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.25 Prozent höher bei 6’540.08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.578 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.058 Prozent auf 6’520.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’523.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’558.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’520.07 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’269.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 5’911.53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 5’347.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11.79 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’559.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2.01 Prozent auf 167.35 EUR), Eni (+ 1.55 Prozent auf 23.56 EUR), Deutsche Bank (+ 1.03) Prozent auf 33.23 EUR), Allianz (+ 0.97 Prozent auf 437.70 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.77 Prozent auf 6.84 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3.24 Prozent auf 28.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.18 Prozent auf 75.42 EUR), Bayer (-1.16 Prozent auf 49.23 EUR), Siemens (-1.02 Prozent auf 276.95 EUR) und Enel (-0.96 Prozent auf 9.93 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6’448’504 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577.742 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.23 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.16 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch