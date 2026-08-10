Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
10.08.2026 17:58:12
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
Euro STOXX 50-Kurs am Montag zum Handelsschluss.
Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.25 Prozent höher bei 6’540.08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.578 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.058 Prozent auf 6’520.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’523.86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’558.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’520.07 Zählern.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’269.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 5’911.53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 5’347.74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11.79 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’559.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2.01 Prozent auf 167.35 EUR), Eni (+ 1.55 Prozent auf 23.56 EUR), Deutsche Bank (+ 1.03) Prozent auf 33.23 EUR), Allianz (+ 0.97 Prozent auf 437.70 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.77 Prozent auf 6.84 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3.24 Prozent auf 28.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.18 Prozent auf 75.42 EUR), Bayer (-1.16 Prozent auf 49.23 EUR), Siemens (-1.02 Prozent auf 276.95 EUR) und Enel (-0.96 Prozent auf 9.93 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6’448’504 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577.742 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.23 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.16 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:29
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’535.62
|0.18%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.