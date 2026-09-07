ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Das Thema China dominiere die Diskussionen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Montag nach einer Investorenrunde. Ein gehöriger Teil der Risiken scheine in den Papieren des Anlagenbauers für die Chipbranche bereits eingepreist zu sein. Derweil unterschätze der Markt weiterhin das Preispotenzial, gerade in der Immersionslithografie./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’492.80 €
|
Abst. Kursziel*:
57.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’496.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.06%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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