ASML NV 1405.39 CHF 1.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Das Thema China dominiere die Diskussionen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Montag nach einer Investorenrunde. Ein gehöriger Teil der Risiken scheine in den Papieren des Anlagenbauers für die Chipbranche bereits eingepreist zu sein. Derweil unterschätze der Markt weiterhin das Preispotenzial, gerade in der Immersionslithografie./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 14:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.