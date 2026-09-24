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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

197.84
CHF
0.22
CHF
0.11 %
13:42:27
BRXC
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24.09.2026 14:17:31

McDonalds Buy

McDonald's
197.84 CHF 0.11%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Investorenveranstaltung der Schnellrestaurantkette habe deren Fokus auf die Steigerung von Marktanteilen und Profitabilität gezeigt, schrieb Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 238.32 		Abst. Kursziel*:
34.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 241.38 		Abst. Kursziel aktuell:
32.57%
Analyst Name::
Dennis Geiger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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