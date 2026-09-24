McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
197.84CHF
0.22CHF
0.11 %
13:42:27
BRXC
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24.09.2026 14:17:31
McDonalds Buy
McDonald's
197.84 CHF 0.11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Investorenveranstaltung der Schnellrestaurantkette habe deren Fokus auf die Steigerung von Marktanteilen und Profitabilität gezeigt, schrieb Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 238.32
|
Abst. Kursziel*:
34.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 241.38
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.57%
|
Analyst Name::
Dennis Geiger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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23.09.26
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23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
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23.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert mittags (finanzen.ch)
|
23.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
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|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|197.84
|0.11%
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