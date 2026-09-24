Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
36.18 £
|
Abst. Kursziel*:
10.56%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
36.26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.31%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|STOXX 50 aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
22.09.26
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39.33
|2.40%
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