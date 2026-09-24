Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’929 0.1%  SPI 19’751 0.0%  Dow 51’286 -0.4%  DAX 25’410 0.0%  Euro 0.9411 0.2%  EStoxx50 6’296 -0.1%  Gold 4’273 -0.3%  Bitcoin 69’732 0.2%  Dollar 1 0.3%  Öl 105 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
On-Aktie im Plus: Ständerat ärgert sich über geänderte Swissness-Praxis
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark für Aufsichtsrat nominiert
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
ETF Sparplan

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

39.33
CHF
0.92
CHF
2.40 %
13:38:06
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 14:03:18

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Shell
39.33 CHF 2.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
36.18 £ 		Abst. Kursziel*:
10.56%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
36.26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10.31%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:03 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen