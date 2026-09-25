Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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25.09.2026 07:15:00
SchindlerAktie: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Schindler beruft André Becker zum 1. Januar 2027 als neuen Personalchef in die Konzernleitung. Der frühere Lidl-Personalchef soll die Funktion des Chief Human Resources übernehmen.
André Becker wechselt von Lidl zu Schindler
Becker war zuletzt Personalchef und Vorstandsmitglied bei Lidl. Davor hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei Basf inne, wie Schindler am Freitag bekanntgab.
Schindler-Konzernleitung umfasst zehn Mitglieder
Ab 1. Januar 2027 umfasst die Konzernleitung zehn Mitglieder. Sie setzt sich wie folgt zusammen: Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), André Becker (CHR), Danilo Calabrò (Europe South), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asia Pacific), Patrick Hess (Europe North), Vikén Martarian (Americas and Escalators) sowie Meinolf Pohle (China).
Ebikon (awp)
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