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Exklusivvertrieb 25.09.2026 07:17:00

DKSH-Aktie: Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland geschlossen

DKSH-Aktie: Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland geschlossen

DKSH hat mit Openway Foods ein Vertriebsabkommen für die Marke Table of Plenty in Neuseeland geschlossen.

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Die Produkte, darunter Reiswaffeln und Snacks, werden exklusiv bei Woolworths erhältlich sein. DKSH übernimmt Vertrieb, Verkauf und Marketing für die australische Marke, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Mit der Partnerschaft baut der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern sein Angebot im Bereich gesunder Lebensmittel in Neuseeland weiter aus.

Zürich (awp)

Weitere Links:

DKSH: Romiplate erhält in Südkorea erweiterte Kostenerstattung bei Anämie

Bildquelle: DKSH
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

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Short 14’816.82 13.65 S3PBUU
Short 15’349.99 8.95 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’899.05 24.09.2026 17:30:00
Long 13’361.85 19.61 SWBZHU
Long 13’056.02 13.72 SU3B7U
Long 12’503.71 8.92 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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