Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 340 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Hinweise von Zulieferern deuteten auf eine veränderte Saisonalität wegen des neuen, nun gesplitteten Veröffentlichungsrhythmus' des iPhoneherstellers hin, schrieb Samik Chatterjee in einem Ausblick am Montag. Er passte seine Schätzungen für die kommenden Quartale an, da sowohl er als auch die Investoren ihre Erwartungen auf die neue Saisonalität der iPhone-Umsätze ausrichten würden. Eine Gefahr für die Erwartungen an den Produktzyklus auf längere Sicht sieht er nicht, sondern erwartet eher Aufwärtspotenzial für die Schätzungen für das iPhone 17./bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 336.64
|
Abst. Kursziel*:
6.94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 336.62
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.95%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|279.82
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