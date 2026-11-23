Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach den von BASF beendeten Übernahmebemühungen entfalle die Übernahmeprämie, und die eigenständige Wertentwicklung des Spezialchemiekonzerns stehe im Vordergrund, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das verbleibende Aufwärtspotenzial der Evonik-Aktie hänge nun stärker von den Umsetzungsrisiken der geplanten Desinvestitionen und Effizienzsteigerungen ab./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 11:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Halten
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
18.29 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
18.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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19.11.26
|MDAX aktuell: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
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19.11.26
|Evonik-Aktie sackt zweistellig ab: BASF strebt keine Übernahme mehr an (AWP)
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19.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|BASF sagt Evonik-Übernahme ab (Spiegel Online)
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19.11.26
|BASF: Beenden Bemühungen um Übernahme von Evonik (AWP)
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19.11.26
|BASF zieht sich bei Evonik zurück (Dow Jones)
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18.11.26
|Evonik: NRW-Ministerpräsident Wüst stellt sich gegen BASF-Übernahme (Spiegel Online)
|
18.11.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
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